Ritrovata Lucy, la maltesina sorda di 14 anni che si era smarrita in via Tavo

La piccola Lucy è tornata a casa ieri sera grazie all'aiuto di una famiglia che, durante il corso della giornata, l'ha tenuta in casa propria e coccolata con tanto amore. C'è stato dunque un lieto fine, e l'ospedale veterinario h24, che aveva chiesto aiuto a tutti per ritrovare questa maltesina sorda di 14 anni, ora ne approfitta per ringraziare pubblicamente, a nome del proprio staff medico infermieristico, la famiglia ma anche tutte le persone che si sono preoccupate per Lucy.

La cagnolina si era persa durante la mattina del 2 dicembre. L'ultimo avvistamento era stato fatto in zona Lidl, in via Tavo. Lucy, che ha la zona periculare e le zampette arrossate per problemi di allergia, non indossava il collare e aveva un chip di Roma. Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene.