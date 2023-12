Lieto fine per la vicenda della barboncina Camilla: è stata ritrovata

Con un post pubblicato dalla volontaria Stefania Barone Vol nel gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo", è stato annunciato che è tornata a casa, e dunque è stata ritrovata, Camilla, un esemplare di barboncino Toy di color albicocca, dell'età di 5 anni, di cui si erano perse le tracce nella serata di venerdì 8 dicembre, intorno alle ore 21.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità con cui questa cagnolina è stata rintracciata, ma ciò che conta è che la vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi. Lo smarrimento era avvenuto nella zona di piazza Sacro Cuore, a Pescara, con il proprietario che aveva chiesto subito la massima condivisione per agevolare la ricerca della sua amata Camilla. Ora, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene.

Anche il proprietario conferma il ritrovamento: "Grazie a tutti voi Camilla ora sta bene ed è a casa", scrive sui social. "La vostra vicinanza e solidarietà è stata commovente! Sono stati due giorni intensi dove ho scoperto che esiste un mondo di persone stupende. Grazie ancora di tutto!".