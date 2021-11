Quattrozampexpò, seconda e ultima giornata nel porto turistico [FOTO]

Seconda e ultima giornata del Quattrozampexpò Pescara al porto turistico "Marina di Pescara" oggi, domenica 7 novembre.

Nel padiglione espositivo sul lungomare Papa Giovanni XXIII sono in corso le due giornate interamente dedicate all’animal-cultura.

Come spiega l'assessore comunale alla Tutela degli Animali, Nicoletta Di Nisio, «non una semplice fiera espositiva, ma un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia».

Oggi la fiera sarà aperta dalle ore 9 alle ore 20 e alle ore 15:30 è in programma The Best Dog 2021 - Mostra Canina Amatoriale.