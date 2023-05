Petra e i suoi cuccioloni cercano casa

Si trovava nelle campagne di Loreto Aprutino insieme ai suoi cuccioli. È stata recuperata e accudita e ora cerca una casa per sé e per i suoi piccoli.

Si chiama Petra, che significa roccia, e anche se lei una roccia lo è stata per davvero per il suo trascorso, è infinitamente dolce. Ha dato alla luce, ormai circa 3 mesi fa, tre cuccioli: Theo, che è stato già adottato da una meravigliosa famiglia, Willy e Lea.

Lo fa sapere il personale del Dog Village Protezioni Animali di Montesilvano, che ora chiedono per i tre cani un’adozione col cuore, dunque per i cuccioli di Willy e Lea e per mamma Petra.

Per informazioni basta contattare via Whatsapp il numero 328 9191246.