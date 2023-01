Pet Rescue Italia: l’associazione rischia di chiudere

Pet Rescue Italia, presente sul territorio milanese dal 2017, è sempre più vicina alla chiusura.

Come aveva annunciato a settembre scorso il presidente dell’associazione Gianluca Maletti, nel 2021 l’area è stata venduta e i nuovi proprietari hanno deciso di non volere più un canile; a tutto ciò, sono state rinvenute irregolarità edilizie nei box dedicati ai cani e, di conseguenza, ATS ha bloccato la struttura e inviato un’ingiunzione di sfratto.

Ad oggi, nonostante la vicinanza delle persone e le parole di sostegno, la situazione non è migliorata né dal punto di vista economico né amministrativo.

L’appello dei volontari è, quindi, sempre lo stesso: se da un lato c’è bisogno di un aiuto economico, dall'altro le amministrazioni comunali e la Regione Lombardia dovrebbero intervenire per identificare un’area da acquistare sul territorio milanese e dove poter trasferire quello che oggi è Pet Rescue Italia.

Nello specifico servirebbe un terreno aperto che dovrebbe essere di circa 10.000 mq, per consentire ai pet di uscire in passeggiata e vivere all'aperto; mentre, in caso di terreno chiuso, questo dovrebbe essere almeno di 20.000 metri.

Il 26 dicembre scorso, Gianluca Maletti ha spiegato l’attuale situazione in un altro video pubblicato sempre sulla pagina Facebook dell’associazione dove, con poche e semplici parole, ha dichiarato:

"Vedere una parte del Pet spegnersi ogni giorno non è facile soprattutto perché è una realtà importante che fa bene sia agli uomini sia agli animali. Sentire la vostra vicinanza ci permette di avere ancora un po’ di speranza e di credere ancora in quel miracolo che aspettiamo da ormai più di un anno".

Per aiutare l’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.