Polpette avvelenate a Pescara: nasce l’app Pet Danger, per segnalare i pericoli per cani e padroni

Capita spesso ai padroni di cani, ma anche di gatti, di scoprire trappole e pericoli, soprattutto polpette avvelenate in giro per le strade di Pescara.

Pet Danger è un’app, completamente gratuita, sulla quale si possono verificare e anche segnalare polpette avvelenate ed esche per avvelenare cani, così come insetti pericolosi e animali in libertà. È stata sviluppata da Giulia Francalancia, 33enne di Ancona, per segnalare eventuali pericoli per cani e padroni.

“L’idea è nata dal fatto che spesso leggevo sui social della presenza in alcune zone della città – ad Ancona, ndr – di bocconi con chiodi dentro o di veleno messo a terra per far del male agli animali. Io stessa, poi, ho un cane ed ero terrorizzata all’idea che potesse morire per colpa di una polpetta killer”.

Per questo motivo Giulia Francalancia, che di lavoro sviluppa applicazioni e si occupa di web marketing, ha pensato a una soluzione comoda e intuitiva, alla portata di tutti.

“L’app in generale funziona sulla base delle segnalazioni fatte dalle persone. Entrando nell'applicazione vi è una mappa che viene geolocalizzata e, all’interno, è possibile vedere se ci sono dei pericoli nel raggio di due o tre chilometri. Si apre un pop up con segnalati i pericoli nella zona di riferimento: cibo avvelenato, insetti come nel periodo delle processionarie, ma anche cani sciolti, liberi o che fuggono. In base al tipo di allerta c’è un’icona specifica. Nella mappa l'utente può capire se camminare in tranquillità o meno”.

L’applicazione è completamente gratuita, basta guardare la cartina per scoprire possibili trappole e pericoli. E, qualora si volesse contribuire, basterà fare login con email e password e inserire il pericolo per i cani.

Giulia fa sapere: “Non mi interessa sapere i dati delle persone e non ci guadagno niente ma chiedo solo queste poche informazioni affinché coloro che contribuiscono siano realmente interessati alla cosa. L'ho fatto solo perché ho visto che non c'era niente di simile in città e penso sia uno strumento utile per i padroni di cani e gatti”.

Pet Danger in futuro potrebbe includere anche nuove funzionalità relative allo smarrimento degli animali. Al momento è scaricabile su Apple e Google store e vi è anche un sito dedicato per conoscere tutti i dettagli del progetto.

Si può scaricare da qui: petdanger.it