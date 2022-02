Abbandonato legato: si cerca stallo o adozione per un giovane pastore tedesco

Ha meno di un anno, è un pastore tedesco e, in strada, è stato abbandonato. Gli autori lo hanno fatto scendere dall’auto e lasciato lì. È stato ritrovato così, triste a affranto, ancora legato alla sua catena.

È successo ad Avezzano ed è stato preso in custodia da Enpa Pescara e, in particolar modo, dalla volontaria Jessica che al momento se ne sta occupando. Si tratta di una situazione urgente, per cui si necessita di uno stallo o, meglio ancora, di un’adozione per evitare che questo pastore tedesco maschio, meno di un anno, finisca in canile.

Risponde ai comandi, cammina al guinzaglio ed è esuberante. Cerca una famiglia che gli permetta di vivere bene, dimenticando quello che gli è appena accaduto.

Per informazioni contattare il numero 3397607295.