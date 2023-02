Il ‘parco rifugio’ per cani sorgerà a Spoltore grazie all’imprenditore Kihlgren: "Garantire il benessere dei nostri amici a 4 zampe"

Oggi pomeriggio l'imprenditore Daniele Kihlgren ha illustrato le ragioni che lo hanno spinto a donare un suo terreno per realizzare un ‘parco rifugio’ a Spoltore, vale a dire un luogo per cani in attesa di adozione. Il progetto è stato realizzato insieme all’architetto Davide Pecilli, uno dei massimi esperti di etologia in Italia. Kihlgren non è nuovo a simili iniziative di stampo filantropico. Si pensi, ad esempio, al progetto dell'albergo diffuso realizzato diversi anni fa a Santo Stefano di Sessanio, ma anche al crowfunding per il Rwanda promosso nel 2017.

Ma in cosa consisterà questo 'parco rifugio'? Presto detto: sarà un presidio zooantropologico all'interno di un giardino pubblico con area botanica, un "birdgarden" con essenze apposite per richiamare gli uccelli e una zona per lo sgambettamento degli stessi cani. L'imprenditore pensava da tempo a questo tipo di struttura, ma finora non si era ancora presentata l'occasione concreta per tradurre tutto ciò in realtà. Va sottolineato che allo stato attuale in Italia c'è quasi una contraddizione in termini perché, se da un lato è fondamentale pensare a un canile modello anche in Abruzzo, dall'altro lato il nostro paese presenta spesso delle gravi criticità in tale settore, nonostante abbia approvato la legge n. 281/91 che proibisce di far morire i cani nelle strutture di accoglienza. E invece spesso, proprio in questi luoghi, c'è un importante sovraffollamento dei nostri amici a quattrozampe.

Il terreno di Kihlgren, che verrà donato al Comune di Pescara, dovrà garantire il benessere degli animali non superando un limite massimo di presenze e lavorando anche sull'aspetto cognitivo-comportamentale dei cani durante la loro permanenza nel rifugio. Avranno grande attenzione i cani meno fortunati, come ad esempio quelli anziani o disabili. Inoltre il parco pensato da Kihlgren e Pecilli diventerà un posto in cui i randagi del territorio non dovranno vivere sino alla morte, ma stazionare temporaneamente in attesa di essere adottati da qualcuno che possa voler loro bene veramente.

Un'area dove garantire il benessere degli animali

A proposito di benessere dei nostri amici a quattrozampe, il canile immaginato da Kihlgren sarà dotato di un ambulatorio veterinario, uno spazio per l'accoglienza dei visitatori, box e campetti recintati, un’area per la degenza post-operatoria e una zona dove mettere in quarantena i nuovi ingressi. Fino a oggi l’emergenza del randagismo è stata risolta ricorrendo al canile di via Raiale, con tutti i mille problemi che pure quella struttura presentava e che oggi non la rendono più adeguata né sufficiente, o, in alternativa, affidandosi alla buona volontà dei volontari che operano sul territorio e che sono però allo stremo, spesso costretti a ricorrere alle proprie risorse personali per fronteggiare le continue urgenze, tra nuove cucciolate indesiderate e abbandoni. Adesso le cose cambieranno, o almeno così si spera.

All'incontro odierno hanno partecipato anche il parlamentare Guerino Testa (che ha parlato di "progetto innovativo e bellissimo, che diventerà un caso di studio"), l'assessore Nicoletta Di Nisio e il consigliere con delega alla sicurezza per il Comune di Montesilvano, Marco Forconi. Il sindaco Carlo Masci, che ha intercettato i fondi necessari (circa 600mila euro) per la realizzazione della struttura, ha parlato degli accordi con il Comune di Spoltore e ha fatto capire che bisogna intervenire presto perché, altrimenti, si rischia di perdere questi soldi.

Ecco le sue parole: "Non capita tutti i giorni di avere un finanziamento importante e non capita tutti i giorni di avere un mecenate che mette a disposizione una sua proprietà per fare un'opera pubblica, quindi spero che ci sia una sollevazione popolare perché anche la maggioranza del Comune di Spoltore non è proprietaria dei terreni di Spoltore, in quanto questi hanno una destinazione stabilita dal piano regolatore e, sulla base di tale destinazione, poi si realizzano le opere. Non è che qualcuno può dire: "Io non voglio che si realizzi questa cosa". Noi abbiamo cercato un accordo. Io oggi ho un progetto, con il terreno e i soldi per realizzarlo. Ho detto che metto tutto a disposizione del Comune di Spoltore. Sinceramente non so più che cosa fare".