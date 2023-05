Pappagalli inseparabili: tutto quello che bisogna sapere

I pappagalli inseparabili sono tra gli uccelli da compagnia più amati: colorati, intelligenti e affettuosi, sono dei veri e propri pappagalli domestici.

Appartenenti al genere Agapornis, della famoglia degli Psittaciformes, si presentano con una lunghezza media di 15 cm, pesano tra i 50 e i 60 grammi, il che li rende uno dei più piccoli compagni con il becco ricurvo.

Amanti per natura, sono capaci di grandi dimostrazioni di affetto e cura verso il proprio partner.

Quando incontrano il compagno ideale si accoppiano per la vita, e per questo vengono definiti anche come uccelli dell'amore!

Le origini

Questi pappagalli inseparabili sono originari del continente africano. In natura si nutrono di piante erbacee, semi, frutta e verdura.

Ci sono complessivamente nove sottospecie al mondo, di cui solo tre sono considerate come animali da compagnia: il pappagallo Fischeri, il Personatus e il Roseicollis.

Nonostante le loro piccole dimensioni, sono uccelli che richiedono molto spazio quindi la gabbia da considerare dovrebbe corrispondere alle sue esigenze di movimento.

Dovrebbe anche essere realizzata con materiale resistente; il motivo? Il piccolo becco può essere abbastanza distruttivo.

Sono uccelli molto intelligenti, che hanno bisogno di giochi e intrattenimento, poiché l'assenza di stimoli può portare a problemi di salute mentale.

Pappagalli inseparabili: comportamento

Gli Agaporni sono generalmente animali abbastanza affidabili con l'essere umano, anche se lo sono molto di più con la loro stessa specie e altri uccelli.

In linea di massima non è un animale violento o che solitamente attacca, a meno che non si senta molto minacciato.

Ci sono una serie di indizi per aiutarti a capire il suo stato d'animo:

felice: è molto attivo, curioso, passa il tempo pettinandosi le piume ed emettendo suoni. Non si ferma un attimo, a dimostrazione del suo buon umore.

triste: se l'uccellino non si muove o non sembra socievole come altre volte, vuol dire che è triste. Altro segnale è che non vuole uscire dalla sua gabbia.

socievole: il pappagallo è un animale molto socievole e, addirittura, quando è in compagnia dei suoi simili, può capitare che questi si nutrano a vicenda.

aggressivo: non è abbastanza comune vedere questo animale aggressivo; ma se lo è, inizierà a sbattere le ali con rumori costanti e minacciosi.

La gabbia

È difficile trovare la posizione perfetta per una gabbia? Ricorda che questa deve trovarsi in un luogo dove non ci siano correnti d'aria, cioè non deve essere vicino a porte o finestre, o balconi.

Il posto migliore per mettere la gabbia è in un luogo in cui due parti sono attaccate al muro, questo darà all'uccello un senso di sicurezza.

Alimentazione

L'alimentazione dei pappagalli inseparabili è piuttosto importante, poiché tendono a ingrassare se non escono dalla gabbia per sgranchirsi le ali. Ecco perché la dieta deve essere equilibrata.

È normale che mangino una miscela composta da diversi tipi di semi di media grandezza, in cui non ci sono sostanze che possono ingrassare l'animale.

La composizione ideale è: scagliola, miglio giallo e miglio bianco, cartamo, grano saraceno, avena decorticata, miglio rosso, semi di lino e ribes nero.

Si raccomandano anche frutta e verdura come fragole, arance, mele, pere, pompelmi, mandarini, papaya, lattuga, mais e fagiolini. Tutto ben tritato per renderlo molto più facile da mangiare.

Tra i cibi proibiti, perché mortali per loro, segnaliamo avocado, patate, zucca, carne, caffè, prezzemolo, bevande alcoliche e gassate, cioccolato, dolci o cibi salati.

Né dovrebbe essere dato loro latte, in quanto ciò può causare seri problemi digestivi.

Malattie

Le malattie che possono colpire i pappagalli inseparabili sono svariate. Ecco le principali:

Raffreddore: il comune raffreddore renderà difficile respirare, per questo l'animale emetterà muco dalle narici e avrà piume torbide.

Asma: respirerà in modo affaticato e si sentirà giù. Questa condizione potrebbe dipendere dalla posizione della gabbia che, magari, si trova in zona della casa con troppa umidità.

Dissenteria: può avere diverse cause, come cibi avariati o un eccesso di frutta o verdura troppo matura.

Colibacillosi: i sintomi sono mancanza di appetito e sonnolenza. Può essere una malattia pericolosa per la vita.

Muta anomala: potrebbe presentare parti del corpo con un piumaggio distorto.

Parassiti esterni: acari, pidocchi o altri parassiti saranno visti dalle piume. In questi casi, la gabbia dovrebbe essere pulita in modo più approfondito.

Salmonellosi: in caso di salmonellosi la pancia sarà molto gonfia, il respiro faticoso e avrà poco appetito. Gli antibiotici e le vitamine del tipo B possono aiutare il tuo animale; il consiglio è di somministrarli con il cibo.

Articolo originale su Today.it