È morto il gatto recuperato in via Italica per il quale si cercavano i proprietari

Purtroppo è triste l'aggiornamento relativo al gatto che qualche giorno fa venne ritrovato raggomitolato in un'aiuola in via Italica a Pescara.

Il micio era stato soccorso e preso in cura dal servizio veterinario della Asl.

E l'associazione Animalisti Volontari Pescara aveva lanciato un appello allo scopo di ritrovare i proprietari visto che si presumeva fosse un gatto domestico.

Il gatto purtroppo, nonostante le cure ricevute, è morto come fa sapere l'Enpa Pescara, l'ente nazionale protezione animali: «Abbiamo recuperato il gatto incidentato dal sanitario per ricoverarlo nella Clinica San Rocco. Nonostante le cure e un iniziale lieve miglioramento, il gatto è deceduto in seguito a una crisi epilettica, presumibilmente dovuta a un trauma. Era un maschio sterilizzato».