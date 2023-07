In piazza Salotto arriva la sfilata a 4 zampe di Miss e Mister Dog, Di Nisio: "Grandi emozioni e sorprese"

Tutto pronto in piazza Salotto (piazza della Rinascita) per la manifestazione a scopo benefico “Miss e Mister Dog”, che coinvolge i piccoli amici dell’uomo, per l’entusiasmo di adulti e bambini. L’appuntamento con splendidi cani di tante razze è per sabato 22 luglio dalle ore 21: ospiti speciali saranno La Lima & La Raspa, noto duo cabarettistico abruzzese. L’evento, che è giunto alla sua seconda edizione, è divenuto un tour di 8 tappe in altrettante località della costa adriatica, tra cui appunto Pescara, che sarà la sede del debutto con il patrocinio del Comune.

Da sottolineare la finalità benefica dell’evento, che vede anche la collaborazione del Dog Village Protezione Animali di Carmelita Bellini, cui saranno devolute tutte le quote iscrizioni degli amici pelosetti. Per iscrivere gli aspiranti “modellini” a quattro zampe si può contattare il numero 328/9191246.

Soddisfatta l'assessora alla tutela del mondo animale, Nicoletta Di Nisio: "Ho voluto anche quest’anno sostenere questa bella manifestazione - ha detto - perché ho ritenuto sia una grande opportunità per alimentare l’attenzione su un tema importante come quello della tutela dei nostri cani. Soprattutto in un periodo dell’anno dove anche gli animali soffrono per il caldo e purtroppo in molti casi vengano abbandonati da chi va in vacanza e non li tiene in alcun conto. Ci saranno tante chicche in questa serata di sabato: tutti i nostri animali riceveranno crocchette e ci saranno momenti divertenti di spettacolo con i nostri amici La Lima e La Raspa. Invito quindi a partecipare per quella che sarà una grande festa aperta a tutti".

Conduttrice della serata sarà Claudia Gentile, che ha voluto sottolineare come "la linea che seguiremo nel corso della serata anche in questa seconda edizione sarà quella dell’ironia che a mio avviso è uno strumento potente di riflessione per avvicinare quante più persone possibili a questo mondo che è fatto di amore verso gli animali ma anche di risate grazie a questi due bravissimi comici che sono qui con noi. Sarà una serata all'insegna di grandi emozioni e sorprese, tante risate come dicevo con la Lima & la Raspa e con le coreografie musicali a cura del maestro Eduardo Da Silva Full e il suo team. Voglio ringraziare a gran voce il Comune di Pescara e l’assessore Nicoletta Di Nisio".

Il main sponsor della manifestazione, The Luxury Art, per l’occasione metterà a disposizione un gioiello esclusivo creato dall’artista Pep Marchegiani e di cui esistono solo 29 esemplari. Si tratta di un collarino per cani con ciondolo, in resina smaltata e polvere di diamante 0.45. Inoltre ci sarà una premiazione da parte di The Luxury Art in favore del cane eroe della federazione "Fisa" con medaglia al valore.