Miss & Mister Dog: sfilata di cani di razza e di meticci a Montesilvano

Si terrà domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17.30, l’evento Miss & Mister Dog, giunto alla sua 20esima edizione e promossa dalla direzione della struttura e dal periodico "Cronache abruzzesi".

La sfilata di cani di razza e di meticci avrà luogo al parco della Libertà di Montesilvano.

Una giornata da trascorrere in allegria con i cari amici a quattro zampe in una iniziativa presentata dal giornalista Paolo Minnucci con iscrizioni gratuite per tutti i partecipanti, che riceveranno graditi omaggi dalla Monge e dalla Trainer.

Ospiti d'onore della rassegna saranno gli esemplari del cane pastore Italiano dell'istruttrice Susy Accettella che prima delle premiazioni si esibirà con numeri di destrezza e di abilità.

Il pastore Italiano è una razza molto ricercata dalle forze dell'ordine, unica nella nostra regione, che si è messa in evidenza in diversi concorsi a livello nazionale ed internazionale.

"Ci saremo anche noi del Dog Village - hanno dichiarato Annamaria Di Febo e Carmelita Bellini - in uno dei più grandi polmoni verdi della città che ogni giorno è meta di centinaia e centinaia di persone con i propri cagnolini".