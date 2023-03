Tornano i lupi a Cepagatti: massima allerta per cittadini e animali domestici

Poco lontano dal centro del paese sono stati avvistati nuovamente dei lupi. È quanto annuncia la pagina Facebook Cepagatti News -LiberaMente informati, che segnala la presenza di lupi in via Aurora. Non è la prima volta che accade: “come ogni anno, sul nostro territorio (specialmente in questo periodo) vengono avvistati dei lupi che dalla zona "fosso del lupo" si spostano per raggiungere la zona del "Lago del barone".

Un fenomeno ciclico, le zone interessate sono sempre le stesse e vale anche per la stagione.

Per tali motivi si raccomanda di prestare la massima attenzione da parte dei cittadini che abitano vicino alle aree d’interesse ma anche agli automobilisti. Infatti spesso gli animali selvatici attraversano la strada, in particolar modo mamme con cuccioli al seguito.

Da prestare attenzione lungo viale dei Pini, che è costeggiato da alberi e campagne, dove spesso transitano e sostano lupi ma anche cinghiali.

Massima allerta anche per gli animali domestici, da tenere in casa o al chiuso durante le ore notturne, per evitare spiacevoli scontri.