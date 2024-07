Lucky: investito in strada e non soccorso

Lucky era un piccolo cagnolino che, nella giornata dello scorso 18 luglio è stato investito a Pescara. Il tragico evento è avvenuto nelle ore pomeridiane a via Di Sotto, quando il cane in strada è finito sotto le ruote di un’auto di colore grigio.

Forse l’autista, presumibilmente un giovane al telefono, non si è nemmeno accorto di quando accaduto, visto che non ha soccorso l’animale agonizzante in mezzo alla strada. O forse ha fatto finta di nulla.

Lucky ora non c’è più, vittima di un incidente potenzialmente evitabile se solo si prestasse maggiore attenzione alla strada e meno al cellulare.