Esibizioni di abilità e destrezza a Villa de Riseis con "Lavoratori a 4 zampe" [FOTO]

Parata di stelle a 4 zampe nel parco "Villa De Riseis" a Pescara dove interessanti esibizioni di abilità e destrezza hanno caratterizzato un pomeriggio diverso dal solito promosso dall'assessorato comunale alla Tutela Animale.

Medaglie e pergamene ampiamente meritate per cani davvero speciali portati all'attenzione generale, nella prima edizione dell'iniziativa "Lavoratori a 4 zampe", dal nucleo carabinieri del gruppo cinofili di Chieti, dalla guardia di finanza, dai vigili del fuoco e dalla Fisa della Protezione Civile di Pescara fino ad arrivare all'associazione "Pastore Italiano" di Cepagatti e alla Uicpe Ipovedenti di Pescara.

Cani da superfice, da ricerca sotto le macerie e le valanghe, ma anche cani per il soccorso acquatico e per la ricerca di persone scomparse, fino ad arrivare a cani anti-tabacco, anti-droga e persino anti-valuta.

Esemplari di rara intelligenza come Zito, Maiche, Mascia, Tiger, Lulù, Psiche e Terry, formati dal personale specializzato delle forze dell'ordine e da addestratori di provata esperienza come Susy Accettella che hanno già ricevuto riconoscimenti ufficiali in eventi di caratura nazionale. La manifestazione è stata presentata da Paolo Minnucci con la partecipazione di alcuni artisti del Festival della Melodia come Maurizio Tocco, Angelo Di Crescenzo, Giuliana Marinelli e Julia Zapadaieva. «Nel ringraziare le forze dell'ordine per la collaborazione prestata esprimo tutta la mia gratitudine ai protagonisti della manifestazione», spiega nel suo intervento l'assessore Nicoletta Di Nisio, «cani davvero eccezionali che hanno dimostrato il proprio valore nell'attività quotidiana dove sono praticamente insostituibili. Ci sono stati tanti curiosi ad assistere al parco "Villa De Riseis" a uno spettacolo emozionante che merita senz'altro di essere ripetuto».