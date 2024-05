Ha 9 anni e rischia di finire i suoi giorni in canile: un appello per Zeus

Zeus è un simil labrador di 9 anni, che si trova in provincia di Pescara, che ora rischia di finire in canile.

I documenti sono pronti e ha le ore contate.

Ha vissuto libero nel capannone di un’azienda, ma è incompatibile con l’attività che si svolge all’interno.

Non è mai stato portato al guinzaglio, ma è estremamente buono con le persone e alla costante ricerca di coccole. Sebbene non sia stata testata la sua compatibilità con altri cani, appare piuttosto tranquillo.

Pesa circa 30 kg e rischia di finire in un box piccolo, troppo per il suo spirito libero.

È necessaria un’adozione del cuore, rapida e veloce, per non farlo finire in canile, probabilmente per sempre.

Per contatti, solo Whatsapp: 3292046332