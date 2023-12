Kira è stata adottata: il cane di strada di Lettomanoppello ha trovato una famiglia

Lieto fine per Kira, il cane di strada di Lettomanoppello, che ha trovato finalmente una famiglia. Lo fa sapere attraverso il suo canele Facebook il sindaco D’Alfonso, nella mattinata di oggi, 15 dicembre.

Kira ha finalmente ricevuto una richiesta di adozione ed è stata accolta da una famiglia, che le ha dato una casa.

Di seguito l’intero messaggio del sindaco, rivolto all’intera comunità di Lettomanoppello e a coloro che hanno conosciuto Kira:

Gentili Cittadini e Amici di Lettomanoppello,

è con grande gioia che desidero condividere una splendida notizia con tutti voi.

Grazie alla generosità e all'amore di una famiglia adottiva, siamo lieti di annunciare che Kira, la nostra amata amica a quattro zampe, ha finalmente trovato una casa.

La nostra piccola Kira, accettata calorosamente da ciascuno di voi, è stata accolta da una famiglia che gli darà tutto l'amore e l'affetto che merita.

Questo è un momento di festa non solo per Kira ma per tutta la Comunità, dimostrando quanto sia grande il cuore dei Cittadini di Lettomanoppello.

Desidero anche sottolineare l'importanza della nostra continua attenzione verso il problema del randagismo. Come Amministrazione abbiamo assunto un impegno serio per affrontare questa questione. Il nostro approccio silenzioso ma determinato ha portato a risultati concreti. Non abbiamo cani nei canili autorizzati, e questa scelta è stata possibile grazie alla collaborazione preziosa dell'associazione "Qua la zampa".

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il loro supporto costante nel trovare soluzioni e adottare tutti i cani randagi, azzerando così le spese e garantendo un futuro migliore a questi nostri amici a quattro zampe.

Continueremo con fermezza e impegno a lavorare su politiche concrete per garantire il benessere degli animali nel nostro territorio.

Grazie ancora per la vostra dedizione e sostegno.