6 cose da fare (e non) se si incontra un cinghiale

Ultimamente accade spesso di incontrare un cinghiale in strada o avvistarne un gruppo non troppo distante. Cosa fare e cosa evitare? Quali sono i comportamenti giusti da adottare se ci si trova faccia a faccia con un cinghiale?

Ci sono due situazioni potenzialmente pericolose, in cui bisogna solo stare fermi o muoversi lentamente, tenersi a debita distanza e controllare sempre visivamente il cinghiale. Le situazioni sono due: quando il cinghiale non ha vie di fughe o quando si incontra una femmina con cuccioli. In entrambi i casi i cinghiali potrebbero attaccare per difendersi.

Le regole

1.Documentarsi. Le precauzioni non sono mai troppe. Meglio documentarsi sulla zona che si decide di visitare. Se ci sono boschi di quercia o faggete è probabile che ci siano cinghiali nei dintorni perché vanno ghiotti di ghiande.

2.Osservare. È molto importante stare attenti ai segnali del terreno. Le grufolate, ossia i segni che lasciando i cinghiali scavando col grugno nel terreno, sono riconoscibilissime.

3.Ascoltare. Il cinghiale si muove in branco ed è piuttosto rumoroso. Preferisce muoversi all'imbrunire o di notte, quindi fondamentale è sapere che aggirarsi al buio è più pericoloso.

4.Mantenere la calma. Se si è coinvolti in un incontro ravvicinato, la prima regola è mantenere la calma. Scappare è inutile, i cinghiali corrono più veloci di noi.

5.Fare rumore. Fare rumore per spaventare gli animali, i cinghiali tendono a essere paurosi e a scappare.

6.Tenere il cane al guinzaglio. Se si è in compagnia del proprio cane, fare molta attenzione. I cinghiali lo riconoscono come un predatore minaccioso, perché lo associano al lupo o ai cani dei cacciatori, e in un ipotetico scontro ad avere la peggio sarebbe il cane. In ogni caso, nei boschi il cane va sempre tenuto al guinzaglio, rispettando, in tal modo, le disposizioni di le disposizioni di legge.