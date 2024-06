L'alano arlecchino Gunter ha vinto il concorso Miss & Mister Dog 2024

Si è tenuta domenica 9 giugno la 20esima edizione del concorso canino Miss & Mister Dog. L’evento, che ha avuto luogo al parco della Libertà di Montesilvano, ha consacrato Gunter, uno splendido esemplare di alano arlecchino di 8 anni, che si è aggiudicato l’ambito titolo.

Un cane calmo e socievole come lo descrive al microfono il suo padrone Antonio Patanè, visibilmente soddisfatto, e pronto a donare al "Dog Village", in segno di vicinanza, il sacco di 12 kg di crocchette Natural Trainer messo in palio dall'organizzazione dell'agenzia Promozione Spettacoli.

La manifestazione, presentata da Paolo Minnucci, con gli intermezzi artistici della cantante Rodica Elena Ariesanu, ha visto 23 concorrenti in gara, accompagnati in scena dai rispettivi proprietari, e al termine altri premi simpatia sono andati ad una imponente terranova di 8 anni di nome Cleopatra, accompagnata al guinzaglio da Stefano Tatonetti, e ad un simpaticissimo bassotto di 5 mesi di nome Eros di Antonio Cagnetta.

Un folto pubblico ha seguito le varie fasi di un'iniziativa che si ripete nel tempo e la giuria composta dal professionista della sanità Carmine Salvatore, l'artista Stefania La Greca, il cantante Maurizio Tocco, la speaker di Radio Mare Barbara Di Marco e dalla vincitrice del concorso "Fantastica Over" Alessandra Morena, ha avuto il suo gran da fare e l'imbarazzo della scelta per assegnare i riconoscimenti per i belli tra i belli.

Tra le note liete della giornata, sicuramente da ripetere, la raccolta fondi per il canile di Montesilvano e l'adozione di due meticci avvenuta proprio in presa diretta.

Tutti i concorrenti sono stati omaggiati con i prodotti della Monge e della Natural Trainer.

Tra i presenti al parco anche l'ex olimpionica di ginnastica ritmica Albena Dimitrova.

"Abbiamo vissuto un pomeriggio divertente e interessante-ha spiegato al termine Stefania Zeoli, ex modella ed oggi una delle responsabili del Parco della Libertà- in questo polmone verde, uno dei più grandi del comprensorio, la sfilata dei cagnolini si sposa alla perfezione con la nostra intensa attività ricreativa. Il tempo incerto non ci ha certo agevolati ma la gente ha risposto comunque numerosa al nostro invito".