Gechi portafortuna: come allontanarli in modo sicuro da casa

Capita a tutti, prima o poi, di scoprire dei gechi in casa. Sì, anche più di uno. Sono considerati dei portafortuna, eppure in tanti vogliono allontanarli, in modo sicuro, dalla propria abitazione. Se ne scoprirte uno, o più, non c’è da allarmarsi e non è necessario sterminare queste creaturine, perché oltre che piccole sono innocue.

Ma perché entrano in casa e cosa cercano? È importante sapere prima di tutto che il geco ha più paura dell’uomo, quindi niente panico. In ogni caso, non esiste una risposta al perché i gechi entrano in casa. Lo fanno e basta, perché cammina lungo le superfici verticali – soprattutto – e quando trovano uno spiraglio, che può essere una finestra aperta o una porta, si infilano e viaggiano sulle pareti domestiche. Cosa cercano? Probabilmente un ambiente confortevole, secondo i loro standard, niente di più.

Prevenzione

Per prevenire l’ingresso dei gechi in casa vi consigliamo innanzitutto di installare delle zanzariere e di tenere puliti, e chiusi, gli angoli della vostra abitazione. Cercate di eliminare formiche, zanzare, mosche e ragni, perché i gechi si nutrono di questi insetti, quindi se ci sono ne saranno attratti.

I gatti in casa sono i migliori predatori che possiate trovare: rettili, volatili e piccoli roditori non vorranno entrare nella vostra abitazione se c’è un felino a proteggerla.

Potete anche distribuire negli angoli della naftalina, che funge da repellente, ma può risultare nauseabondo anche per l’uomo, quindi usatelo con estrema parsimonia.

Come cacciare via i gechi da casa

Comunemente, una casa in cui entra un geco è una casa fortunata. Sì, il geco è considerato un portafortuna, ma perché? Un po’ come le lucertole, questo animale può re la coda per salvarsi dai predatori, lasciando che si rigeneri successivamente. Per questo motivo il geco è considerato simbolo di rinascita. Ciononostante c’è chi proprio non resiste e sente la necessità di cacciarlo via.

Prendete una scopa e aprite una finestra o una porta. Con le setole “accompagnate” delicatamente la lucertolina verso la via d’uscita e il gioco è fatto. Se deciderete di scacciarla in malo modo rischierete di impiegarci molto tempo ed energie rischiando persino di fallire la missione.

In ogni caso tornano utili dei repellenti naturali contro i gechi, quali aglio, caffè e pepe.