Un gattino è scappato a Pescara: si cerca Tigro

Appello per la ricerca di Tigro, un gattino che è scappato a Pescara lungo il fiume e dietro la capitaneria di porto. Scomparso venerdì 4 giugno, intorno alle ore 19, Tigro è stato avvistato in data odierna, 15 giugno, in via Nazario Sauro ma non si è lasciato prendere.

Il felino aveva iniziato la terapia antibiotica ma, in preda a spavento e agitazione, è riuscito ad aprire il trasportino e scappare via.

Ha bisogno di proseguire la terapia.

Carattere dolce, non di grande taglia, chiunque lo avvistasse, può contattare Nadia ai numeri: 3882437949 -3382412552.