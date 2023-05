Gatti avvelenati in via Latina, è allarme

La volontaria Diana Santucci lancia l'allarme sugli avvelenamenti di alcuni gatti che si sono verificati negli ultimi giorni a Pescara, più precisamente in via Latina.

Come riferisce la donna, un felino di colore bianco e nero è morto, mentre un micio è stato soccorso da un cittadino e attualmente è ricoverato. Chi volesse contribuire alle sue spese veterinarie può contattare Diana Santucci e verrà indirizzato alla struttura che ha accolto il gatto in queste ore per somministrargli le necessarie cure.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul gruppo Facebook Animali Smarriti Chieti-Pescara.