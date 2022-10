Smarrita a Pescara, ritrovata a Penne: storia a lieto fine per una micia [FOTO]

Una micia, socializzata e coccolona, è stata smarrita da una donna di Pescara in zona tribunale/San Donato ed è riuscita ad arrivare, non si sa come, addirittura fino a Penne. Fortunatamente, però, la gattina è potuta tornare a casa sana e salva dopo che una volontaria ne aveva segnalato la presenza all’ospedale "San Massimo" del capoluogo vestino.

La sua padrona, rapidamente informata, si è poi recata a Penne per andare a riprenderla. Secondo quanto riferito, la micia si chiama Kira. Insomma, una vicenda a lieto fine e, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene.