In piazza Sacro Cuore la festa di San Francesco protettore degli animali

Domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 15, si terrà in piazza Sacro Cuore a Pescara la "Festa di San Francesco protettore degli animali". L'atteso appuntamento è organizzato dal Dog Village in collaborazione con il Comune di Pescara

Ingresso gratuito. In programma la benedizione degli animali, la distribuzione di microchip gratuiti e la passerella finale dal titolo “Romeo e Giulietta”. Alla manifestazione saranno presenti i volontari per fornire al pubblico le opportune informazioni, nonché un'interprete Lis (linguaggio dei segni) per mantenere accessibile ai sordi l'intero evento.