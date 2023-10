In piazza della Rinascita la festa di San Francesco per dare "voce" a tutti gli animali

Si terrà sabato 7 ottobre a Pescara, in piazza della Rinascita dalle ore 15.30, la Festa di San Francesco, l’evento per dare "voce" agli animali in occasione dei festeggiamenti per il patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, universalmente considerato il simbolo della relazione intrerspecie basata sull’empatia, la solidarietà e il rispetto reciproco.

I volontari dell’associazione Dog Village e l’assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio hanno organizzato il pomeriggio che prevede la benedizione degli animali d’affezione con don Francesco Santuccione. Con la collaborazione dell’ambulatorio veterinario ‘San Rocco’ sarà possibile munire il proprio cane o gatto di microcip gratuitamente.

Il microchip è obbligatorio perché consente di registrare il cane nell'anagrafe canina con tutti i suoi dati di riconoscimento. Il dispositivo inoltre può aiutare a ritrovare il proprietario, in caso di furto o perdita, e quindi farci riabbracciare il nostro animale. Nel corso dell’evento sono a disposizione i volontari del Dog Village per fornire informazioni sui servizi, le adozioni e come diventare volontario.