Appello dell'Enpa per ritrovare il gatto "Leone" smarrito a Pescara

L'Enpa Pescara lancia un appello per ritrovare un gatto scomparso da 10 giorni. Si tratta di Leone, un randagio che è stato amorevolmente curato, vaccinato e sterilizzato di cui però la signora che lo ha adottato ha perso le tracce ormai da diversi giorni:

"Leone, purtroppo, da dieci giorni non fa ritorno in quella zona che era la sua casa (Via Lago negro zona san donato colle Pescara ). Ha solo un moncone al posto della coda . Vi preghiamo di segnalare subito la sua presenza al numero 392 4027930"