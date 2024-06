Due cani corso a guardia della loro casa: avvisano i proprietari e dimostrano una condotta impeccabile

I proprietari rientrano in casa con l’auto ma il cancello resta aperto, a causa di un guasto alla fotocellula. Allora, i loro due cani corso – un maschio di 4 anni e di 72 kg e una femmina di 8 anni e 40 kg – addestrati ed educati, si posizionano sulla soglia a guardia dell’abitazione. È quanto successo in una residenza di Montesilvano.

Fin qui niente di strano, se non il tentativo dei due cani di avvisare i loro umani del “disguido” e comunque di fare la guardia alla propria casa.

Fermi – non erano legati – e in attesa davanti al cancello, erano a guardia della loro abitazione.

In quel momento si trovava a passare una coppia in compagnia di tre chihuahua.

I proprietari di casa hanno avvertito un gran rumore esterno: i loro cani corso stavano abbaiando, ma sempre fermi davanti al cancello, come a dire “questa è casa nostra”. Così i due corso hanno allertato i loro umani, i quali sono usciti e li hanno richiamati. I cani sono rientrati senza alcuna difficoltà e sono rimasti dietro i proprietari, fermi a terra e tranquilli per aver fatto il loro dovere.

Mentre i due corso erano, quindi, sotto controllo, i proprietari dei chihuahua hanno cominciato a discutere con i padroni di casa, minacciando possibili denunce se si fossero verificati fatti più gravi.

La vicenda si è conclusa con l’allontanamento spontaneo dei passanti con i tre chihuahua e la manutenzione del cancello, tornato funzionante poco dopo l’accaduto.

I due corso, che sono stati scelti dai padroni di casa come cani di guardia, addestrati ed educati, si sono comportati esattamente come ci aspettava. A dimostrazione del fatto che, anche se rientrano in una di quelle razze definite dall’opinione pubblica “pericolose”, con un buon addestramento e un’ottima gestione i due cani corso hanno mostrato e dimostrato una condotta impeccabile.