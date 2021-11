Arriva il gelo e parte l’iniziativa per donare una coperta al canile più vicino

Questo è il periodo più freddo dell’anno e lo è ancor di più per tutti gli animali che lo trascorreranno in un canile. Gli ospiti dei rifugi sono destinati a passarlo in un freddo box. Per aiutarli, oltre che adottarli e accudirli in veste di volontari, è possibile donare vecchie coperte e trapunte al rifugio più vicino. In questo modo sarà possibile dare un aiuto concreto agli animali abbandonati, che passano tutta la vita, oppure anni e anni, prima di avere la loro occasione di ricominciare.

Per sostenere l’iniziativa Lndc Animal Protection, basta recarsi nel rifugio La Lega del Cane di Pescara, oppure nelle altre sedi abruzzesi (Francavilla al Mare, Silvi, Teramo e L’Aquila) e donare una o più vecchie coperte per migliorare le condizioni dei pets rifugiati.