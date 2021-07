Torna “Dona la spesa”, l’iniziativa per la raccolta di generi di prima necessità per gli animali abbandonati

Nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 in Abruzzo sabato 10 luglio si terrà la campagna di solidarietà “Dona la spesa”, per la raccolta di generi di prima necessità rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa insieme alle associazioni del territorio in collaborazione con le istituzioni locali e col supporto dei soci volontari nel rispetto della disciplina per il contrasto al Covid-19.

Nella nostra provincia sarà possibile prendere parte all’iniziativa nel punto vendita Coop Alleanza di Montesilvano.

La raccolta è organizzata con le oltre 160 realtà su tutto il territorio che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati. La raccolta avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

Lo scorso anno, la raccolta ha permesso di donare oltre 19 tonnellate di prodotti per animali, distribuite fra le 146 associazioni presenti.

Nella giornata sarà assicurato il presidio dei volontari delle associazioni ma, data l’emergenza sanitaria, si dovranno mantenere le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi obbligatori per legge, come le mascherine. Per questo il materiale informativo e le shopper saranno messi a disposizione di soci e clienti che potranno prenderli autonomamente, su invito dei volontari che spiegheranno loro i dettagli dell’iniziativa. Una volta terminata la spesa, i prodotti da donare – tra cui scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari, accessori – dovranno essere riposti in un contenitore riservato, che sarà segnalato fuori dalla barriera casse.

Una cuccia per tutti

Dal 1°luglio è possibile anche sostenere i rifugi per animali abbandonati – come canili e gattili pubblici e strutture di accoglienza – e il contrasto al randagismo grazie all’iniziativa “Una cuccia per tutti”: l’1% delle vendite dei prodotti della linea Coop Amici Speciali sarà devoluto alle associazioni del territorio sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di alimenti o prodotti utili alle strutture aderenti. Lo scorso anno grazie all’iniziativa legata alla linea Coop Amici Speciali, è stato possibile donare alle associazioni oltre 57 mila euro. Il sostegno all’iniziativa è possibile grazie a “Per tutti per te Coop”, il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali.

Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole, alla cura degli animali, alla solidarietà locale e internazionale.