Dal calore di una casa al freddo di una gabbia del canile, cucciolona vittima di una "rinuncia di proprietà" [FOTO]

Nel giro di qualche giorno una cucciolona di cane è passata dal calore di una casa e di una famiglia al freddo e alla solitudine di una gabbia del canile.

A raccontare la storia di questa cagna ora diventata un mero numero (315/2024) è una delle volontarie che si prendono cura dei nostri amici a 4 zampe.

«Vi mostro chi è la vostra "rinuncia di proprietà», scrive Silvia Fabbiani, «lei è un "a malincuore non ho più tempo per il cane".

«Nella prima foto era a casa, nella seconda in gabbia», prosegue la volontaria, «quando decidete di liberarvi del vostro fedele amico, lo condannate a questa vita per sempre! Lei aveva un nome, ora è un numero».

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Poi la Fabbiani lancia un appello per cercare un'adozione: «È una dolcissima e affettuosa cagnolina di un anno compiuto da poco, taglia media, presa in famiglia da cucciola, arrivata da lontano e ora lasciata marcire in una gabbia come i peggiori criminali. Questa dolcezza ha sempre vissuto in casa e dormito sul letto, non riesce a capire dove si trova e perché, sta vivendo uno stress fortissimo, ha perso la sua famiglia, la sua casa, tutto. Vi prego, facciamo tornare a sorridere questa splendida cagnolina».

Si trova a Pescara ma per buona adozione arriva ovunque. Per informazioni si può telefonare al numero 3292046332.