Sei cuccioli di cane e loro mamma cercano adozione

Sono in totale 6 i cuccioli di cane, 4 femminucce e 2 maschietti, in cerca di adozione.

Con loro anche la mamma, una bellissima simil pinscher con il naso all'insù che ha un anno e mezzo e non pesa neanche 8 chili.

Chi volesse adottare i cuccioli può contattare i segueenti numeri: 3289239492 e 3282089127.

Per l'adozione della mamma invece i numeri 3202589707 e 3282089127. Tutti i cani si trovano a Pescara, hanno l'obbligo di sterilizzazione e si cerca un'adozione in casa come membri della famiglia.