Nove cuccioli di cane abbandonati in strada ad Alanno Scalo insieme alle 3 madri, l'appello per trovargli un'adozione [FOTO]

Sono in totale 9 i cuccioli di cane abbandonati in strada nella zona Misericordia di Alanno Scalo.

A dirlo sono gli Animalisti Volontari Pescara che in un post scrivono: «Ci segnalano la presenza di questi 9 cuccioli con le 3 madri abbandonati in mezzo alla strada, hanno già chiamato la polizia municipale ma si sono sentiti rispondere che non possono fare nulla perché i canili sono pieni».

Dunque, come rimarcano dall'associazione, «sarebbe urgente togliere almeno i cuccioli prima che finiscano male».

Per questo motivo lanciano un appello affinché qualcuno che abbia posto possa ospitarli o adottarli. Nel frattempo sarebbe anche utile portargli qualcosa da mangiare. Per informazioni si può chiamare il numero 3479244262.