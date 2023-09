Cinque cuccioli in strada ad Alanno cercano casa

Sono ancora cinque i cuccioli in strada che attendono un’adozione. Si trovano ad Alanno, sono stati segnalati dagli animalisti volontari di Pescara ma attualmente la situazione è ancora complicata.

Dopo l’intervento della Asl, avvenuto lo scorso agosto, restano ancora in strada troppi cuccioli.

In zona Misericordia, ad Alanno Scalo, ad agosto sono stati segnalati nove cuccioli e tre madri abbandonati. Dopo aver contattato la municipale, i cani sono comunque rimasti in strada perché i canili sono attualmente pieni.

L’urgenza era quella di prelevare almeno i cuccioli, a rischio di vita. Molti volontari e amici degli animali si sono attivati per curarli e portare loro da mangiare, ma solo quattro dei nove cuccioli hanno trovato un rifugio.

I restanti cuccioli sono molto spaventati dalle persone, in quanto stanno crescendo in strada in mezzo a mille pericoli. La Asl, purtroppo, non è più intervenuta.

Si cercano adozioni di cuore per questi piccoli cani bisognosi di cure e amore.

Per informazioni contattare il numero 347 924 4262.