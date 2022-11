Cucciolata abbandonata davanti al canile di Pescara: sono sette e cercano casa

Un’intera cucciolata è stata abbandonata davanti al canile di Pescara qualche giorno fa. Lo fa sapere La Lega del Cane, che segnala la presenza di ben sette cuccioli grandi come pacchi di farina.

I cuccioli, perlopiù maschi, saranno futuri taglie medie e sono estremamente dolci.

Purtroppo sono pieni di parassiti interni, per cui sono state avviate le pratiche veterinarie per capire come agire. I volontari stanno provvedendo ad analizzare le feci per effettuare una sverminazione mirata.

Dopo questa fase e le vaccinazioni successive sarà possibile adottare i cuccioli, che potete vedere in foto.

A tutti loro saranno dati nomi dedicati alla fortunatissima serie tv Netflix: Stranger Things.

La Lega del Cane, in questa occasione, torna a parlare di sterilizzazione delle cagnoline femmine, proprio per evitare situazioni similari, ossia cucciolate indesiderate, in una città – come molte altre – già piena di cani da adottare.

Per scoprire i nomi dei cani e di vedere le foto singole di ognuno di loro, basta seguire la pagina Facebook La Lega del Cane di Pescara.