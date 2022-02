Tre cucciole incroci bull terrier cercano ancora casa, si trovano al canile di Città Sant'Angelo

Nel canile sanitario di Città Sant'Angelo sono rimaste soltanto 3 cucciole di incroci bull terrier, di appena 5 mesi. Taglia media, prassi sanitaria fatta e test parvo negativo. È necessario che chi è interessato ad adottarle si faccia avanti adesso, in quanto le tre cagnoline rimarranno nella struttura angolana ancora per una settimana e poi verranno trasferite in "canile finale". Di conseguenza si rende urgente trovare quanto prima una sistemazione per queste dolci cuccioline.

Sono adottabili preferibilmente in Abruzzo, e si valuteranno richieste di persone conoscitrici della razza. Per ogni informazione è possibile contattare Stefania Barone dell'Enpa di Spoltore, al numero di telefono 392/6961595, o anche il gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo". La situazione è quasi paradossale, in quanto tutti gli altri cani (anche adulti) sono stati dati in affidamento, mentre questre tre cagnette sono attualmente "bloccate".