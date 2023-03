Ad aprile si terrà il nuovo corso di formazione per l’acquisizione del patentino per proprietari di cani organizzato dalla Asl di Pescara, in collaborazione con il Comune di Pescara.

Il corso per il patentino è previsto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Il percorso formativo è obbligatorio per i proprietari di cani morsicatori o con difficoltà gestionali, che richiedono una valutazione comportamentale, è altresì facoltativo per tutti i proprietari dei cani che intendono acquisire nozioni sulla corretta detenzione del proprio animale ai fini della prevenzione di danni e con l'obiettivo di sviluppare una corretta relazione tra cane e proprietario, integrando l'animale nel contesto sociale.

Lo svolgimento del corso è previsto per il 22, 29 aprile e 6 maggio 2023, presso l’Aula Biblioteca del Presidio Ospedaliero di Pescara, secondo piano, ingresso da via Fonte Romana.

Sono disponibili n. 40 posti e le domande, da inviare all’indirizzo email di posta certificata sanitaanimale.aslpe@pec.it, saranno accettate in ordine cronologico.

È possibile recuperare tutte le informazioni necessarie e scaricare il modulo di iscrizione nella pagina del sito aziendale della Uoc Sanità Animale cliccando a questo link (clicca qui).

I proprietari di cani per cui è previsto l'obbligo verranno inseriti d’ufficio.