Come capire se il proprio cane è felice: 10 segnali chiarissimi

Leale come pochi, ci sono dei segnali chiari e semplici per capire se un cane è felice. Scodinzola? Non solo. Ci sono altri segni inequivocabili che ci permettono di capire se Fido è sereno e tranquillo. Dai gesti al pelo, vediamo quali sono i 10 segnali di un cane felice.

È felice di vedere il proprio umano – fa le feste, salta, abbaia, gioca.

Mostra il ventre – un cane felice espone con serenità una parte vulnerabile del suo corpo.

Muove la coda – un segnale inequivocabile di felicità.

Playbow – la posizione del gioco, ossia con zampe anteriori allungate.

Cammina accanto – lo fa anche senza guinzaglio.

Fissa negli occhi – un cane felice non distoglie mai lo sguardo.

Educazione – un cane che si impegna a migliorarsi e a rispondere ai comandi, è felice.

Piange di gioia – anche i cani, come gli umani, piangono di gioia.

Ha fame – un cane che sta bene è di buon appetito.

Pelo – un cane sano e sereno ha il mantello lucido. Al contrario, non sta al meglio.