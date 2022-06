Le colombe da allevamento liberate in occasione di matrimoni muoiono poco dopo: la denuncia di Enpa Pescara

In occasione di un matrimonio che si è tenuto ieri, lunedì 13 giugno, a Pescara sono state liberate delle colombe bianche. Un’usanza scenografica che ha però del macabro. Lo denuncia Enpa Pescara: “questi poveri animali – le colombe – provengono da allevamento e non sono in grado, da soli, di procurarsi cibo e sopravvivere. Alcune sono morte”.

È stata comunque recuperata una colomba ferita (in foto), stata messa immediatamente in sicurezza da una signora.

Enpa Pescara chiede che questo genere di spettacoli, in cui si mette a rischio la vita di poveri animali, non si verifichino più. E intanto si informerà tramite l’Enpa nazionale se questi show possano essere proibiti.