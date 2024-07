Si cerca la proprietaria di Mary (Marx), un cagnolino anziano che è rimasto senza un riferimento

Mary all’anagrafe, ma pare sia noto come Marx, è un cagnolino anziano di proprietà. Appartiene a una signora che di chiama Monica G. della quale si sono perse le tracce. La donna non risponde al telefono e si teme possa esserle capitato qualcosa, visto che era molto affezionata al cane e probabilmente non l’avrebbe mai abbandonato.

Da quanto si apprende da alcuni volontari attivi nella zona di Montesilvano, la signora dovrebbe essere sola, per questo si teme che le sia successo qualcosa, che non le consente di ricongiungersi con il suo amato cane.

Padrona e Mary (Marx) frequentavano l'area cani tra via Lussemburgo e via Strasburgo a Montesilvano, zona Warner Village. Si pensi che possa abitare a Montesilvano o presumibilmente tra Città Sant'Angelo, Silvi o Pescara.

La signora, da quel che si sa, ha i capelli biondi.

L’appello è stato lanciato su Facebook. Chiunque sappia qualcosa, può inviare un messaggio, anche in privato, direttamente a questo link: https://www.facebook.com/silvia.fabbiani.3/posts/pfbid0GBBXtyiEr3e56Fd57cnMdCyyrt8Nj22U82eVsfGhh2MCSnfwuAM7K2zEZZ2ZZEU6l