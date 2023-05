Capriolo avvistato nel giardino di una casa in strada Colle Pizzuto [FOTO]

Non è la prima volta, e tutto lascia immaginare che possa non essere neanche l'ultima. Un capriolo è stato avvistato nelle prime ore di questa mattina in un giardino privato, più precisamente all'interno di una proprietà che si trova in strada Colle Pizzuto. Le persone che abitano nella casa adiacente non si sono fatte scappare l'occasione di fotografare dall'alto il simpatico animale. Già in passato nella zona dei colli si erano verificati simili episodi, ad esempio in via delle Fornaci e strada Valle Fuzzina. Addirittura, nel periodo clou della pandemia, un capriolo aveva scorrazzato per il centro, finendo poi contro la vetrina di un bar in via Roma.

“La presenza di animali selvatici nelle aree urbane, i caprioli nell'area metropolitana di Pescara, come i cinghiali a Roma, è conseguenza del cambiamento ecologico degli ultimi decenni - ha spiegato recentemente all'Ansa Simone Angelucci, veterinario del Parco nazionale della Maiella - Trovano aree disponibili e risorse alimentari in ambiti dove c'è stato un abbandono da parte dell'uomo, sia come presenza fisica sia in termini di coltivazione delle campagne. Questo livello di abbandono dei territori, prima nelle aree montane, ora anche in quelle collinari, ha creato una nuova interfaccia con i centri abitati. Le aree rinaturalizzate, con presenza di cespugli, arbusti, macchia mediterranea, entrano a ridosso delle città”.

E non finisce qui: “Gli animali giovani si ritrovano spesso in ambiti prettamente urbani, un animale selvatico in queste condizioni si sente molto disorientato, ed è quindi assolutamente da evitare l'approccio che si potrebbe avere con un cane o un gatto – aggiunge Angelucci – La regola, in generale, con un animale selvatico in città è mantenere le giuste distanze, non fare nulla di particolare, se non segnalare la presenza ai carabinieri forestali e organismi competenti”.