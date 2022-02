Otello e Mogan cercano casa, aiutiamoli a trovare una famiglia [FOTO]

I cuccioli Otello e Mogan cercano casa, e così è già partito l'appello per aiutiarli a trovare una famiglia, dandoli in adozione. Tutto nasce dal fatto che si è riempita di nuovo la struttura del canile sanitario della Asl, situato a Città Sant'Angelo. Si rende dunque necessaria una sistemazione per questi dolci ospiti, in quanto poi, altrimenti, non sarà possibile procedere con gli altri.

Otello e Morgan sono incroci setter ma di taglia più contenuta della media. Hanno 3 mesi, sono entrambi di sesso maschile con prassi sanitaria fatta (chip, sverminazione e primo vaccino). Verranno affidati dopo test Parvo (che deve essere negativo). Con il test Parvo, infatti, è possibile rilevare la Parvovirosi durante la fase di replicazione del virus prima della comparsa dei sintomi. L'esame va eseguito su cuccioli e cani che presentano un’improvvisa insorgenza di letargia, vomito, febbre e diarrea.

Per chi fosse interessato, Otello e Morgan si trovano nel canile sanitario della Asl a Città Sant'Angelo. Informazioni solo dirette al numero di telefono 392/6961595 della volontaria Stefania Barone - Enpa Spoltore e Servizio A.p.t.a. - gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo".