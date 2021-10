Cani e gatti: come arredare casa per accogliere gli amici a quattro zampe

Ogni stanza della casa è arredata per poterla vivere al meglio. Anche cani e gatti vogliono il loro spazio per vivere la quotidianità senza stress. Per aiutarli a farlo, bisogna organizzare delle zone studiate su misura.

Arredamento cani e gatti: tutto l’occorrente

Cani e gatti necessitano innanzitutto di un posto che li accolga per dormire.

La cuccia, scelta in base alle dimensioni del pet, va collocata in un ambiente tranquillo, caldo e confortevole. Al posto della cuccia, potete preferire anche dei cuscini o delle vaschette rigide e imbottite.

Le ciotole per mettere crocchette e il cibo per cani e gatti, oltre che l’acqua, vanno collocate in cucina o comunque nella zona giorno.

Non devono mancare dei giochini per intrattenere cani e gatti, che dovranno stare lontani da mobili che possono rovinarsi e altri oggetti fragili, che potrebbero rompersi e infrangersi a terra.

Altri consigli

È sempre bene tenere lontani i detersivi e tutti i flaconi che contengono sostanze potenzialmente nocive per cani e gatti; potrebbero ingerirle.

Fate attenzione anche alle piante, come edere e agrifogli, che possono risultare tossiche e nocive, soprattutto per i gatti.

