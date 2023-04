Cani e gatti da adottare questo mese a Pescara

Sono sempre moltissimi i cuccioli, piccoli e grandi, custoditi al canile di Pescara in attesa di una famiglia. Questo mese abbiamo scelto di presentarvi due cani e una gatta accuditi dalla Lega del Cane. Sono Kali, Billy e Julia e non vedono l’ora di conoscervi.

Kali

Kali è una cucciola di circa 4/5 mesi, è una taglia media e sta crescendo da sola in un recinto. Nonostante diverse richieste, tutti si sono tirati indietro e lei è rimasta in canile. È molto dolce, le piace giocare, adora i bambini ed è sempre alla ricerca di carezze. Sembra un cane di razza, un possibile labrador. Non lo è ma ha le stesse caratteristiche.

Billy

Billy ha 14 anni ed è un simil beagle. È dolcissimo e fa tanta tenerezza. È in canile perché la sua umana è volata via. Lui viveva in un box insieme ad altri 2 canetti anziani, che sono stati già adottati. Dispiace vederlo invecchiare in canile, al freddo dell'inverno e al caldo dell'estate, stancarsi sulla breccia del suo box e riposare da solo nella sua cuccia. Billy è un cane bravissimo anche con i bimbi, non tira al guinzaglio, è un cane molto calmo! Non gli piace la compagnia di altri cani, ma è davvero un amore con qualsiasi persona! Billy si cede con la prassi veterinaria solita effettuata

Julia

Julia è una gattina rossa, rimata orfana da piccina, allattata a mano. Questo le ha conferito il carattere tipico dei gattini allattati dagli umani: molto socievole e decisamente super dolce! Julia va d’accordo con cani, gatti e umani, è una grande giocherellona, molto dolce e solare. Julia ha 7 mesi circa e si cede già sterilizzata.