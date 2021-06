Cani in estate: 5 consigli per proteggere dal caldo i nostri amici a 4 zampe

In estate è importante proteggere i cani dal caldo e dall’afa prestando particolari attenzioni ai loro bisogni. Quando le temperature si alzano anche i nostri amici a 4 zampe necessitano di alcune accortezze. Per loro è necessario non essere troppo esposti al sole per scongiurare possibili shock. Vediamo allora quali sono i consigli per proteggere i cani dal caldo estivo.

#1 Bere spesso

Esattamente come l’uomo, anche il cane quando fa caldo avverte maggiormente il senso di sete. È necessario che si idrati bevendo acqua. Quando sente di doversi rinfrescare, il cane si reca autonomamente a una qualsiasi fonte d’acqua per bere. Decide da solo quando bere ma deve poterlo fare, ma è utile spronarlo a bere soprattutto quando sta giocando.

#2 Mangiare nelle ore fresche

Il momento migliore per far mangiare il cane è quando le temperature non sono altissime, quindi quando fa più fresco, di prima mattina o dopo il tramonto.

# Poco esercizio fisico

Per evitare che boccheggi e si sfinisca, meglio evitare di passeggiare nelle ore più calde. E, anche quando non è caldissimo, fategli fare delle pause affinché possa riprendere fiato.

#4 Mai solo in auto

Anche se dovete sbrigare una brevissima commissione, non lasciate mai da solo in auto il cane. Potrebbe essere fatale.

#5 Prendersi cura delle zampette

Anche se le zampette sono fatte appositamente per sopportare tutte le temperature, idratarle con apposite pomate non è mai sbagliato. In questo modo si eviterà la formazione di piccoli ma fastidiosissimi taglietti.