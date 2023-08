Da 3 settimane chiusi in una gabbia del canile sanitario dopo l'abbandono, due cuccioloni cercano adozione

«Chi vuole conoscerli? Cercano casa o stallo! Sono chiusi in una gabbia del canile sanitario senza mai uscire oramai da tre settimane e stanno soffrendo tantissimo perché erano abituati a una casa e tra poco andranno in qualche altro canile dove potrebbero rimanerci a vita».

Questo l'appello dei volontari per due cuccioloni di circa 7 mesi dolcissimi abbandonati senza pietà in mezzo alla strada.

Sono sterilizzati, vaccinati e sverminati, maschietto e femminuccia.

«Chi ha un posticino per loro anche separati?», domandano i volontari. Si trovano in provincia di Pescara, per informazioni si può telefonare al numero 3275956809.