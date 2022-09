Niki, Tyson e Zenzero: ecco i cani da adottare a Pescara questo mese

Anche questo mese vi presentiamo i cani da adottare a Pescara, custoditi con amore e cura nel canile della Lega del Cane. Sono Niki, Tyson e Zenzero, cuccioli e adulti che non vedono l’ora di conoscere una famiglia amorevole, di giocare e fare compagnia. Conosciamoli meglio e, per qualsiasi informazioni su di loro e altri cani presenti in canile, basta contattare via Whatsapp il numero 3515112429.

Niki

Niki è un cane color biscotto di soli 7 mesi. È un simil Amstaff ed è strato trovato per strada. È molto dolce, va d’accordissimo con tutti, anche bambini, altri cani e gatti.

È bravissimo al guinzaglio, è abituato già a fare i bisogni fuori regolarmente. Niki è seguito da un educatore cinofilo. Si trova a Pescara, si cede vaccinato e chiappato.

Tyson

Tyson è stato ritrovato nel 2017 legato sotto al ponte vicino al canile. È un pitbull ed è buonissimo di 10 anni. Da quando è entrato in canile ozia regolarmente tutti i giorni sotto il sole, anche in piena estate.

Odia il freddo, d’inverno ama indossare il cappottino. È molto tranquillo e pacato, super coccolone, un cane definito “fermaporta”. Per un biscotto farebbe di tutto.

Tyson è compatibile con cani femminile. Viene ceduto castrato, vaccinato e in salute.

Zenzero

Zenzero è un cucciolo di soli 3 mesi, l’unico rimasto della sua cucciolata a non aver trovato un’adozione. Zenzero sarà una futura taglia medio-piccola. Sarà un ottimo compagno di vita. Si affida vaccinato e microchippato.