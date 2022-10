Cani da adottare a Pescara: Gea, Baquita e Bella

La Lega del Cane di Pescara custodisce con amore molti cani, cuccioli e adulti, che sono in attesa di incontrare la loro famiglia. Alcuni non ne hanno mai conosciuta una, altri sono stati abbandonati o sono frutto di rinunce di proprietà. Oggi vi presentiamo un tris di cagnette: Gea, Baquita e Bella. Per informazioni contattare via Whatsapp il numero 3515112429.

Gea

Dal manto nero lucido, quasi laccato, Gea ha circa un anno ed è entrata in canile la scorsa estate. È una meticcia, taglia media, abbastanza tranquilla, adora esplorare e fare passeggiate.

Impiega un po’ a prendere confidenza ma diventa subito molto dolce, disponibile e collaborativa. Impara in fretta. Si cede sterilizzata, vaccinata, chippata. Gea può essere adottata anche a distanza. In tal caso, si riceverà un certificato di adozione e aggiornamenti periodici sul cane.

Baquita

Baquita è una cagnetta anziana ed è entrata in canile da più tempo degli altri. È sottoposta a controlli periodici dal veterinario e, dall’ultimo controllo, durante il quale ha fatto un elettrocardiogramma, possiamo dire che Baquita sta benissimo e gode di ottima salute.

Bella

È nata ad aprile 2021 e cerca casa. Bella è abituata a vivere in casa con bambini e ne ha assolutamente bisogno. Deve essere sterilizzata, è microchippata. Per qualsiasi tipo di adozione si prega di contattare la Lega del Cane di Pescara.