I cani da adottare a Pescara a novembre: conosciamo Billy, Serena e Sonny

La Lega del Cane di Pescara ci propone ogni giorno i cani da adottare, anche a distanza, per poterli salvare dalla solitudine di un box e dal canile. Sono cani in cerca di amore e affetto e che sono pronti a ricambiare con coccole e giochi. Questo mese vi presentiamo Billy, Serena e Sonny. Conosciamoli meglio.

Billy

Billy è un cane di 14 anni, entrato in canile dopo che la sua mamma umana è venuta a mancare. Billy è un mix Beagle di taglia media contenuta, leggermente sovrappeso ma molto dolce. È tenero, ama le coccole ed è sempre pronto ad accogliere chiunque con le feste. È un tremendo golosone, si fa fare qualsiasi cosa per un biscotto! Per ora il cagnone gode di ottima salute, ci rattrista vederlo ancora senza una famiglia. Nonostante l’età, Billy è arzillissimo! Si cede con prassi veterinaria effettuata.

Serena

Serena, nota anche come Sally per gli amici, è una splendida Pitbull red nose trovata vagante sul territorio di Pescara con la mandibola deforme a causa di vecchie fratture risaldate male. Vagava pelle e ossa in stato avanzato di disidratazione e piena di segni di morsi e graffi. Non si sa esattamente cosa abbia passato Sally, sappiamo solo che adesso è rinata ed è pronta per essere adottata.

Serena ha circa 5 anni, è una cagnolina dolce e affettuosa, bastano due grattini per conquistarla! È molto socievole con le persone, per niente paurosa, non è compatibile con altri cani. Serena viene ceduta sterilizzata e con prassi veterinaria effettuata.

Sonny

Sonny ha un corpo tozzo e il muso cicciotto, lo sguardo innocente ed è pieno di rotolini. È tranquillo, pacato, dolce, delicato, di quelli che ti guarda in silenzio ma che con lo sguardo ti dice tutto. Anche se sembra indifeso, è molto tosto e forte.

Sonny è stato abbandonato davanti al canile in pieno blocco urinario e positivo alla leishmania. È stato curato a dovere, ma il suo tratto urinario era già compromesso, quindi gli hanno dovuto fare un foro per farlo urinare. Da allora non ha avuto più problemi ed è completamente autonomo nei bisogni fisiologici, deve solo seguire un'alimentazione specifica. Sonny ne ha già passate tante a causa dell'incuria di chi lo deteneva, e che poi l’ha abbandonato. Tuttavia è rimasto molto dolce e fiducioso.

Sonny ha circa 7 anni, si cede sterilizzato con prassi veterinaria fatta.

Per info adozione Whatsapp 3515112429.