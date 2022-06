Cani che cercano casa a Pescara: le storie di Goffredo, Melinda e Connie

Con l’arrivo dell’estate aumentano i fenomeni di abbandono ed è importante contrastarli sensibilizzando i proprietari di cani. Quelli di buon cuore e tutti coloro che attualmente non hanno con sé un amico a quattro zampe, potranno fare ancor più del bene adottando uno dei tanti cani in custodia a Pescara nel canile della Lega del Cane. Conosciamo, allora, le storie di Goffredo, Melinda e Connie.

Goffredo

Goffredo ha 14 anni ma è ancora forte e arzillo. È arrivato in canile da circa un anno dopo che la sua proprietaria è deceduta. Presenta una cisti in bocca, per cui a breve sarà operato, ma sarebbe bello non facesse la convalescenza in canile. È una taglia piccola e ha poche pretese, se non la richiesta di affetto.

Melinda

Melinda è tenera e docile, spaventata da persone che non conosce; per cui tende a nascondersi in caso di visitatori. Perfetta in passeggiata, è una grande coccolona. Ha 4 anni ed è dotata di microchip.

Connie

Connie è una femmina di pastore/molosso di circa 3 anni. Leale e ubbidiente, ha un caratterino molto forte, per questo richiede una famiglia che si dedichi solamente a lei. Il canile la infastidisce, per questo si ricerca un posto tranquillo solo per lei. È in canile da oltre un anno, pesa 25 kg circa, è sterilizzata e con microchip.

Per informazioni e richieste contattare il numero 3515112429.