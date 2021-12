I cani di Pescara da adottare a dicembre

Anche questo mese ci sono tanti cani in cerca di adozione, di una famiglia amorevole, persone gentili e un tetto sopra la testa. Piccoli, cuccioli, abbandonati o ritrovati, vi presentiamo Rino, Melinda, Soia e Karma, che al momento sono affidati alle cure amorevoli dei volontari che operano con la Lega del Cane di Pescara.

Rino

Rino è un setter inglese di circa 18 mesi. È arrivato in canile dopo essere stato ritrovato da un uomo, che ha dichiarato di averlo trovato per strada. In breve tempo si è adattato benissimo al branco degli altri cani presenti in canile, ma avrebbe tanto bisogno di una casa tutta per sé e trascorrere il Natale in famiglia.

Melinda

Melinda è una giovane cagnolina mix pitbull timorosa di ciò che non conosce. Un proprietario l’aveva, ma l’ha lasciata accalappiare quando ha deciso di non volerla più. Melinda è tenera, ma richiede fiducia. È molto timida e necessita di qualcuno che sia molto paziente con lei, prima di mostrare quanto sia dolce e speciale.

Soia e Karma

Soia e Karma sono due cucciolone che hanno meno di un anno, che facevano parte di quel piccolo gruppo di pastori tedeschi, recuperate a novembre dalla Lega del Cane di Pescara. Una delle tre è stata già adottata, mancano solo loro! Soia e Karma sono molto timorose, per questo si cerca un’adozione non alla prima esperienza. Non sono solamente da giardino e nemmeno come cane da guardia, ma vanno scelte se considerate come parte della famiglia.

Per qualsiasi informazione, per conoscere i cani in adozione e tanti altri accuditi dalla Lega del Cane di Pescara, contattare il numero 351 511 2429.